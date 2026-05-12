ボートレース下関の「ルーキーシリーズ第10戦」が13日に開幕する。注目したいのが中野希一（27＝埼玉）だ。3月の桐生から前節の5月戸田まで目下5連続優出中。3月江戸川では通算2度目となる優勝を達成し、勢いに乗っている。この活躍もあり、10月尼崎SGダービー出場圏内にまで浮上した。「ダービー勝率は今、ボーダー付近にいるけど（期末の）7月末まで1走1走が勝負駆けだと思ってやっていきます。今節も勝率8点は取りたいで