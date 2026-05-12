「大相撲夏場所・３日目」（１２日、両国国技館）大関に復帰した霧島（３０）＝音羽山＝が、藤ノ川（２１）＝伊勢ノ海＝を珍しい形で下して初日から３連勝。藤ノ川は２勝１敗。霧島はもろ差しを許したが両手で挟み付けるようにして寄り進んだ。藤ノ川がすくいながら回り込んで内掛けを仕掛けたが、霧島が上手投げで返して土俵に転がした。しかし、霧島が最初に寄り進んだ際に藤ノ川の左足は土俵を割っており、行司と審判が