センチネルの勢いが止まらない!？太田プロダクション所属の芸人たちが出演する事務所主催ライブ「太田プロライブ月笑2026／5月ROUND」が11日、東京・シアターマーキュリー新宿で開催され、お笑いコンビ、センチネルが4連勝を飾った。同ライブはお客さんが審査するバトル形式ライブを毎月開催し、年間王者を決めるもの。過去にはアルコ＆ピース、タイムマシーン3号などが王者を獲得している。今回のMCは、3連覇中のセンチネルが担