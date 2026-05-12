Ｊリーグは１２日、６月１３日に開催される「ＪリーグオールスターＤＡＺＮカップ」の投票結果を発表した。ファン・サポーターによる１２７４万５３１９票の投票で全６０クラブから９４人が選出された。今回の投票に加え、百年構想リーグの各地域ランドのベストイレブン、Ｊリーグ推薦選手を含め、５月下旬に全選手が決定する。ＤＦ部門で鹿島のＤＦ植田直通に次ぐ投票を獲得し、柏のクラブ内では１位だったＤＦ古賀太陽（５万