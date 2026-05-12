巨人・戸郷翔征投手（２６）が１２日の広島戦（岐阜）に先発するしたが、５回１１０球を投げて６安打３失点。またしても今季初勝利はお預けとなった。戸郷は初回に先頭・大盛に右前打、一死から小園と坂倉に連続四球を与えて満塁のピンチを背負ったが、後続を断ち切り無失点に抑えた。だが、１点リードの４回から少しずつリズムを崩した。先頭・坂倉に右中間へ痛烈な二塁打を浴びると、一死二塁から持丸と二俣に連打を浴びて