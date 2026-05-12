本記事では、セブンイレブンで購入できるお弁当や麺類などの新作情報をご紹介。 今週は、鶏のおかずをたっぷりのせたお弁当や、濃厚つゆで食べる冷やしうどんなど、注目の商品が目白押しです!2026年5月の新商品5品まとめ(5月12日〜5月18日)「セブンイレブン 2026年5月の新商品」「炭火焼き鳥と鶏つくね重」(699円)「炭火焼き鳥と鶏つくね重」(699円)価格 : 699円販売地域 : 北海道、東北、関東、山梨県、長野県、東海、近畿、島根