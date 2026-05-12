スペイン１部レアル・マドリードのウルグアイ代表ＭＦフェデリコ・バルベルデ（２７）の放出を求める声が、一部選手から上がっているという。バルベルデは先日の練習中にＭＦオレリアン・チュアメニと衝突し、もみ合いになって倒れた時に頭部の裂傷を負った。チーム低迷を象徴する事件となった中、チームは２人には５０万ユーロ（約９２００万円）の罰金を科すことを発表。スペイン紙「マルカ」などによると、２人は選手、コー