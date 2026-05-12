◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―広島（１２日・岐阜）巨人の平山功太内野手が「１番・右翼」で出場。プロ初猛打賞をマークした。３回に右翼へのライナーを相手の右翼・二俣が照明と重なって見失い後逸してプロ初三塁打。５回にも床田から中前安打を放った。１点を追う７回２死二塁では代わった高から左前に同点適時打。５回３失点で降板していた戸郷の黒星を消して試合を振り出しに戻した。◆平山のコメント「もう執念です