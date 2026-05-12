大相撲の第６８代横綱・朝青龍のドルゴルスレン・ダグワドルジ氏が、美人妻と散歩を楽しむ様子を公開した。１２日に自身のインスタグラムを更新。英語で「皇居」とつづり、皇居の付近を二人で散策する様子を公開。動画も公開し、二人で肩を寄せ合って歩く様子など、仲むつまじい姿もアップした。この投稿には「美しい」「かわいい」「きれいな景色！」「美しいカップル」「元気そうでなによりですキレイな奥さんですね」な