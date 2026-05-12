ウォルト・ディズニー・ジャパンは、ディズニー公式動画配信サービス「Disney+」にて、King ＆ Princeの新トラベルバラエティ番組『King ＆ Prince がまちあわせ in LA』を6月より独占配信する。King ＆ Princeの2人10日、東京・e-sports 銀座 studioで開催されたディズニープラスの新番組発表イベントで、本作の配信がサプライズ発表された。会場には約90人のファンが集結し、永瀬廉と高橋海人が登壇すると歓声と拍手が沸き起こっ