徳之島からの話題です。徳之島の天城町に今月、島で最大規模の新しい闘牛場が完成しました。島に伝わる闘牛文化を守るために。初日は超満員となった闘牛場の魅力を取材してきました。 今月、天城町の徳之島空港近くに完成した「わいど～むあまぎ」。 闘牛場をメインとした施設です。延床面積2500平方メートル、およそ3000人の観客を収容できます。屋根付きの闘牛場は徳之島で2か所目で最大規模です。 完成を記念し