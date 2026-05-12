新潟市の北越高校ソフトテニス部を乗せたマイクロバスが磐越道で起こした事故の内容が、生徒の証言で少しずつ明らかになって来た。2026年5月12日放送の「情報ライブミヤネ屋」（日本テレビ系）は、事故直前に生徒が車内を動画撮影、家族に「死ぬかも」というメッセージを送っていたことを伝えた。身の危険を感じた生徒がバス走行の様子を撮影MCの宮根誠司さんが、生徒がバスの中から家族に最新情報としてメッセージを送っていたと