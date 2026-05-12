中東地政学リスクで原油急騰・ドル買い優勢、ポンドは英政局不安で下落＝ロンドン為替概況 ロンドン市場は、ドル買いが優勢。米国とイランの合意に暗雲が広がるなかでNY原油先物が101ドル台まで再び上昇している。米10年債利回りは一時4.43％台に上昇。有事のドル買い圧力が支配的になっている。ドル円は東京終盤に157.75付近まで買われたあと、一気に156.78付近まで急反落。介入警戒感が高まった。しかし、すぐに157円台に買