本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模 5/12（火） EUR/USD 1.1600（7.80億ユーロ） 1.1700（19億ユーロ） 1.1740（6.74億ユーロ） 1.1745（13億ユーロ） 1.1750（20億ユーロ） 1.1785（12億ユーロ） 1.1800（17億ユーロ） 1.1815（8.35億ユーロ） USD/JPY 156.00（14億ドル） 156.50（11億ドル） 158.35（5.96億ドル） 159.35（5.93億ドル） GB