近年、地方の持つ固有の文化や歴史を現代的な音楽と掛け合わせ、新たな価値を再発見する「ローカル・カルチャー・フェス」が全国的な盛り上がりを見せている。そんな中、古くから織物産業の街として知られる群馬県桐生市にて、新たな野外音楽フェス『KIRYU FESTIVAL 2026 MUSIC & CULTURE』の初開催が決定した。このフェス、ただの音楽イベントではない。「西の西陣、東の桐生」と称される織物産業の歴史を持つ桐生の街で、伝