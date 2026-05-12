高市総理大臣は、来日しているアメリカのベッセント財務長官と面会し、14日に予定されているトランプ大統領の中国訪問を前に、日本の立場を改めて説明しました。高市総理は、トランプ大統領が14日から中国の北京を訪れ、習近平国家主席と会談を行う予定であることを踏まえ、日本の立場を説明しました。面会後、ベッセント長官は、日米関係は強固だと強調しました。ベッセント財務長官音「トランプ大統領の中国訪問や日米関係の重要