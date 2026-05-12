ボートレース蒲郡のヴィーナスシリーズ第3戦「ムーンライトプリンセス決定戦」が12日に開幕した。評判機のパワーは見せた。46号機とコンビを組む西岡育未（31＝徳島）。1号艇の初日4Rは明らかに直線が良かった。ただ、ボートレースはターンマークを6回通過する競技。それにフィットする足ではなく、逃げ切ることができなかった。「直線はいいけど曲がれないんです。前検日からそうでした」と嘆く。先マイしながらも2Mで膨ら