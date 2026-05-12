◇JABA東北大会予選リーグTDK1―0鷺宮製作所（2026年5月12日石巻市民）TDKが投手戦を制し、決勝トーナメント進出を果たした。5回から救援した川原直貴投手（27）が4回を1安打無失点、5奪三振と好投。9回には4番・斎田海斗外野手（27）が先制の決勝ソロ本塁打を放ち、鷺宮製作所を振り切った。「鷺宮製作所さんには昨年の都市対抗で負けていましたし、その時の情報も含め、打線に厚みがあることは分かっていた。自分