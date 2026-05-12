MBS／TBSドラマイズム枠で放送されているドラマ『失恋カルタ』。梅澤美波（乃木坂46）、西垣匠と共にトリプル主演を務め、恋愛を冷めた目で見ている野田彩世役を加藤小夏が演じている。ホラーゲーム『SILENT HILL f』の主人公のモデルとしても世界的に話題となり、YouTubeのゲーム実況も人気を博している彼女に、どん底を経験して辿り着いた現在の死生観や恋愛観について語ってもらった。 参考：加藤小夏、『