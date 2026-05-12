女子レスリングで五輪3連覇を達成した吉田沙保里さんは5月5日、Instagramを更新。こどもの日に開催された「JA全農チビリンピック2026」に参加したことを報告した。 【画像】39歳女子プロレスラーの“悩殺ビキニ”グラビアに絶賛「完璧な美しさ」「めちゃめちゃ結婚したい」 吉田さんは「今年もJA全農チビリンピック2026に参加させていただきました」とコメントし、イベントの様子を投稿。女子サッカー元日本