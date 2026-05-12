■父“ノボルちゃん”の写真が公開 赤西仁が父親の写真をInstagramで公開した。 「ボクのパパ」として公開されたのは、リーゼントヘアにさらしを巻いたツッパリルックの赤西父のモノクロ写真。どことなく赤西らしさも感じる顔立ちだ。 【写真】赤西仁公開の父ショット＆近影①～② 投稿には「#dad #父 #赤西 #初公開 #ノボルちゃん」のタグもつけられている。 ファンからは「ヤンチャでかっこいい