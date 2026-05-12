本日の日経平均株価は、人工知能(AI)・半導体関連株が引き続き買われ、前日比324円高の6万2742円と3日ぶりに反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は85社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。 上場来高値を更新した主な銘柄は、今期最終13％増益予想で株式10分割を発表した古河電気工業 [東証Ｐ]、半導体プロ