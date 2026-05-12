あんしん保証 [東証Ｓ] が5月12日大引け後(20:30)に決算を発表。26年3月期の経常利益(非連結)は前の期比2.4倍の4億1500万円に急拡大し、15期連続増収となった。なお、27年3月期の業績見通しは開示しなかった。 同時に、TOBに伴い従来3円を計画していた前期の期末一括配当を見送る。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の経常損益は1700万円の黒字(前年同期は1億3400万円の赤字)に浮上し、売上営業損益率は前年同期の-1