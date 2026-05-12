5月12日午後4時30分頃、熊本市中央区水道町の路上で、女子生徒が下校中、前を歩いていた男が突然振り向き、進路に立ちふさがるなどする つきまとい事案が発生しました。 男の特徴は、年齢：30代後半上衣：長袖Ｔシャツ（青色と白色のボーダー柄）下位：オーバーオール（カーキ色）キャップ（青色）です。 警察は防犯のために、〇複数で登下校し、人通りが多く明るい道を通る〇身の危険を感