俳優の小芝風花（29）の喜びの報告に、芸能界やファンから多くの祝福が寄せられている。【映像】小芝風花のドレス姿や“印象ガラリ”な姿これまでInstagramで、NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」やBS時代劇「あきない世傳 金と銀」での着物姿、日曜劇場「19番目のカルテ」の撮影現場で眠る姿など、仕事のオフショットをたびたび公開してきた小芝。また、プライベートについても発信し、29歳の誕生日を迎えた2026年4