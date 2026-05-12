◇パ・リーグソフトバンクー西武（2026年5月12日みずほペイペイD）ソフトバンク・柳田悠岐外野手（37）が、西武10回戦に「3番・DH」で出場。プロ野球史上213人目の通算1500試合出場を達成した。初出場は11年5月8日の日本ハム戦。16年目での到達となった。