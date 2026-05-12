プロフィギュアスケーターの安藤美姫（38）が、13歳の長女からもらった母の日のプレゼントを公開し、注目を集めている。【映像】安藤美姫の娘の顔出しショットや娘からのプレゼント安藤は2013年4月、未婚のまま長女・愛陽葵（ひまわり）さんを出産。2020年8月にはInstagramを更新し、日本テレビ系バラエティー番組「有吉ゼミ」で愛陽葵さんとテレビ初共演を果たしたことも報告。貴重な顔出しショットも公開し、「ママに似て美