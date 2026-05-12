「ヤクルト−阪神」（１２日、神宮球場）阪神の伏見にスイングしたバットが当たる場面があった。八回１死一塁。２ボールからサンタナが空振りした後に、バットが伏見の左肩に直撃。伏見が後逸して二塁へ走者が進んだが、審判が協議した結果、走者が一塁へ戻されて試合が再開した。危険スイングとはみなされなかった。審判は「スイングが捕手にあたりました。ランナーを一塁に戻し、２ボール１ストライクで再開します」とア