今年デビューの２歳馬が初年度産駒となるＧ１・３勝馬のエフフォーリア（牡８歳）。現役時代に父は２０２１年の皐月賞、天皇賞・秋、有馬記念と３度のＧ１勝利を飾った。父を管理した鹿戸雄一調教師は「見栄えがいい馬が多いですね。厩舎に入ってきた馬も真面目で、走ることに対して一生懸命な馬が多いのかなという印象です」と産駒に対して好印象を抱いている。走ることに対して前向きな部分が仕上がりの早さ、動きの良さにつ