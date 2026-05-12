◆パ・リーグ楽天―オリックス（１２日・弘前）今季５勝目を懸けて先発した楽天の荘司康誠投手は６回３安打２失点で降板。５勝目はお預けとなった。最速１５３キロの直球に、カーブ、スプリット、カットボールを織り交ぜ３回までパーフェクトに抑えるも４回にペースを乱した。先頭。渡部に左前安打を許し、続く森友は左飛に打ち取ったが、１死一塁で西川に１４６キロの直球を右中間に運ばれた。二塁打を許し先制点を献上。さ