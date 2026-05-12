◆パ・リーグ楽天―オリックス（１２日・弘前）オリックス戦の５回を終えグラウンド整備の間に花火が打ち上がった。球場のバックネット裏方向から約３０秒色とりどりの花火が打ち上がると歓声が上がっていた。試合は６回を終え０―２でオリックスが２点をリードしている。