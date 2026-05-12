◆パ・リーグロッテ―日本ハム（１２日・ＺＯＺＯマリン）ロッテの上田希由翔内野手（２４）が値千金の同点弾を放った。１点を追う７回先頭。日本ハム先発の伊藤大海投手（２８）のスライダーを捉え、右翼席に運んだ。２試合ぶりの２号ソロ。最近３試合で２発と２３年ドラフト１位が本領発揮だ。チームは５回まで散発３安打で無得点。２点のリードを許す苦しい展開だった。０―２の６回。２死から３番・西川が右中間を破る二