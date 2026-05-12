◇プロ野球 セ・リーグ 巨人-広島(12日、岐阜)巨人・田和廉投手が1イニングを無失点に抑え、初登板からの連続無失点記録を16試合に伸ばしました。ドラフト2位ルーキーの右腕は初登板から連続無失点試合を続けており、球団の新人記録を更新中。この日は1点を追う7回に3番手として登板しました。ここで先頭の床田寛樹投手を1球でセカンドゴロに打ち取ると、大盛穂選手をファーストを守る増田陸選手の好プレーもありファーストゴロ、