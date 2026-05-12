11日放送のラジオ番組「大竹まこと ゴールデンラジオ！」（文化放送）にゲスト出演した作家の適菜収氏の高市早苗首相への批判発言がネット上で物議を醸している。 番組のメインコーナー「大竹メインディッシュ」に出演した適菜氏。冒頭、大竹は適菜氏について「日本の高市政権をみなさんはどんな風にご覧になっているかをいろんな角度から伺いたいと思います」と紹介した。 大竹から紹介を受けた適菜氏は高