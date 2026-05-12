◇プロ野球セ・リーグ DeNA-中日(12日、横浜スタジアム)DeNAの先発・東克樹投手が6回無失点の好投を見せました。この日の朝、東投手とバッテリーを組む正捕手の山本祐大選手がソフトバンクの尾形崇斗投手と井上朋也選手との、1対2の交換トレードでソフトバンクへ移籍することが発表されました。松尾汐恩選手とバッテリーを組み挑んだ中日戦。先頭打者のカリステ選手にヒットを浴びるも続く打者でダブルプレー、空振り三振と無失点