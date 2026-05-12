高市総理大臣は12日午後、来日中のアメリカのベッセント財務長官と総理官邸で会談しました。会談は午後4時から15分間行われ、片山財務大臣も同席しました。ベッセント長官は会談でトランプ大統領の中国訪問に言及し、日米同盟の重要性を強調しました。また、日米戦略投資や重要鉱物についても話したということです。会談後、ベッセント長官は記者団に対し、円安が続く為替の動向について「過度な為替の変動は望ましくないと思いま