熊本県八代市の庁舎建て替えを巡る汚職事件で、逮捕された市議成松由紀夫容疑者（54）が2019年6月、入札参加業者を選定するための評価基準案を、当時の副市長に副市長室で渡した疑いがあることが12日、捜査関係者への取材で分かった。警視庁と熊本県警の合同捜査本部は関係者を事情聴取し、裏付けを進めている。捜査関係者や市関係者によると、この案を基に評価基準が作られた。受注した前田建設工業（東京）が加点され、競合