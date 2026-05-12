「ボート記者コラム仕事賭け事独り言」２６年後期勝率が６・７１で念願のＡ１初昇格を決めた中山将（３４）＝三重・１１３期・Ａ２＝に近況好調の理由を聞いてみた。「やっとＡ１はうれしい〜！だいぶ遠回りしてしまったけどね」と昇格を喜んでいた。好調の理由は「やることを絞って目的を作り、ターン技術もいろいろな人のものを見るようになった。同じ身長、体重の人のターンは特に参考にしましたね。がむしゃらにや