犬が「飼い主の近くに来る」5つの心理 1.大好き！という愛情表現 犬にとって、体をぶつけたり寄り添ったりすることは、人間でいう「ハグ」と同じような意味を持っています。 言葉を話せない犬は、自分の体温を相手に伝えることで「大好きだよ」という気持ちを表現しているのです。 特に、飼い主の足元にアゴを乗せたり、背中をぴったりとくっつけてきたりする場合は、最大級の親愛の情を示していると言えるでしょ