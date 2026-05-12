月に一度会える猫が大好きすぎて、ペロペロが止まらないわんこ。我慢の限界を迎えた猫が可愛すぎる反撃に…！？にゃんこ愛が止まらないわんこの姿が反響を呼び、投稿は11万回再生を突破。「可愛くて仕方ないもんね」「ビショビショｗ」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：犬に『大好き！』と舐められまくる猫→限界を迎えてしまい…あまりにも可愛い『反撃方法』】 猫のたまちゃんが大好きな2匹 YouT