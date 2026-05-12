【趣味ギア適性診断】何かを始めるのに形から入るのはモチベーションの維持にも繋がるので大事。特に趣味料理の基本は“いい道具”から。まずは手に入れておきたい調理道具と、美味しい1杯を手軽に飲めるコーヒーマシンを紹介する！＊＊＊【TYPE 1・インドアおこもり没入派】いざ、趣味の料理を始めるとなると、やはり道具にこだわりたい。フライパンなら、イタリアンやフレンチのシェフが使うアルミフライパンに憧れる。