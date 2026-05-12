アソビシステム所属のアイドルグループ・Toi Toi Toiの山田せいあが、お笑い芸人・永野とのコラボ動画を、Toi Toi Toi公式および本人のInstagramに投稿した。 （関連：【動画あり】Toi Toi Toiの山田せいあ＆お笑い芸人・永野のハイテンションコラボ） 山田は、5月6日放送のラジオ日本『60TRY部』（火曜・水曜 18:00～21:00）水曜コーナー「永野 シネマセッション」の初マンスリーゲストとし