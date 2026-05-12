全日本空輸（ANA）は、「国内線航空券タイムセール」を5月13日から17日まで実施する。エコノミークラスの片道最低運賃と主な対象路線は、沖縄/那覇〜石垣線が5,720円、東京/羽田〜大阪/伊丹線が9,570円、東京/羽田〜広島線が10,010円、東京/羽田〜松山線が10,560円、東京/羽田〜鹿児島線が11,110円、東京/羽田〜札幌/千歳線が11,220円、東京/羽田〜福岡・沖縄/那覇線が11,880円などとなっている。搭乗期間は6月1日から9月30日まで