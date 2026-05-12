アトレティコ・マドリードは11日、アメリカ代表MFジョニー・カルドーゾが手術を受けることを発表した。スペインメディア『アス』は、同選手のFIFAワールドカップ2026欠場を報じている。現在24歳のカルドーゾはアメリカで生まれ、生後間もない頃に両親ともにブラジルへ移住。インテルナシオナルでプロキャリアをスタートさせると、2024年1月に海を渡り、ベティスに完全移籍で加入。さらに今シーズンには、アトレティコ・マドリ