リーズは11日、プレミアリーグ第36節でトッテナム・ホットスパーの本拠地に乗り込み、1−1で引き分けた。同試合の後、リーズを率いるダニエル・ファルケ監督が、『スカイスポーツ』を通して試合を振り返った。今節、他会場で18位のウェストハムが敗れたことで、残留を確定させたリーズが、未だ残留争いに巻き込まれているトッテナム・ホットスパーの本拠地に乗り込んだゲームは、スコアレスで折り返した後半に動く。50分、コー