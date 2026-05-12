All Aboutが実施している「夫婦の給与事情・家計実態に関するアンケート」から、2026年4月25日に回答のあった、石川県在住48歳女性の給与事情を見ていきます。投稿者プロフィールペンネーム：にかまやわん年齢・性別：48歳・女性同居家族構成：本人（48歳）、夫（46歳）、長女（19歳）、次女（16歳）居住地：石川県住居形態：持ち家（戸建て）世帯年収：800万円現預金：500万円リスク資産：300万円夫の年収800万円・妻0円。妻が家