元タレントでYouTuberとして活動する木下優樹菜さんは5月10日、自身のInstagramを更新。娘たちからのプレゼントを公開し、感動をつづりました。【写真】木下優樹菜の娘たちによる豪華手料理「すてきすぎるーーーーー！」木下さんは「Ririna Makana私を君たちのママにしてくれて本当にありがとうございます。今日は料理を作ってる姿を見てなんっか急に泣けてきちゃいました【シラフです】本当にありがとう。美味しかったぁ」