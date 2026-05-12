高市首相は１２日、首相官邸でベッセント米財務長官と約１５分間会談し、トランプ大統領の訪中を控えた米中関係の現状や、重要鉱物の確保などを巡る日米協力について意見交換した。首相は会談で、日米によるサプライチェーン（供給網）の強靱（きょうじん）化に向けた取り組みや、人工知能（ＡＩ）の最先端モデルを巡るリスク低減について発言した。システム上の脆弱（ぜいじゃく）性を見つける能力が高く、悪用が懸念されてい