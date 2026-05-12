卓球の世界選手権団体戦を終えた日本代表が１２日、イギリス・ロンドンから帰国し、都内で会見を行った。女子エースの早田ひな（日本生命）は「私自身、１８年から団体戦に出場させていただいて今回で４回目。同じ銀メダルでも、今回の銀メダルは心のそこから悔しいと思った」と振り返った。打倒中国を掲げて挑んだ今大会。しかし、決勝戦で２−３で敗れた。第１試合で張本美が、世界ランク２位・王曼碰を破ったが、続く