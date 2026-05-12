ボクシング元世界３階級制覇王者・中谷潤人（Ｍ・Ｔ）に対し、ファンからエールが相次いでいる。２日に東京ドームで行われた４団体統一スーパーバンタム級王者・井上尚弥（大橋）との対戦時には、１１回に左眼窩（がんか）底を骨折。判定を負けを喫し、会見に出席後には病院へ向かっていた。その中で中谷は１２日に自身のインスタグラムを更新。「左目の眼窩底骨折のため手術をしていただける事になりました。またみなさんに